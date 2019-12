Foto’s, documenten en tekstberichten: je mailbox is een groot persoonlijk archief. MailStore Home is een geschikt programma om mail te archiveren. Met het programma kun je mails opslaan van webmaildiensten (zoals Gmail en Outlook.com) maar ook van de mailprogramma’s Outlook, Windows Mail en Thunderbird. Je kunt de kopie opslaan op de harde schijf, een externe schijf, usb-stick en NAS. Je kunt opgeslagen mails ook weer terugzetten, naar hetzelfde of naar een ander mailaccount. Dit is heel handig als je wilt overstappen op een andere maildienst.

