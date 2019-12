Microsoft Onedrive is geïntegreerd in Windows. Je krijgt 5 GB gratis. De opslagdienst laat verwijderde documenten maximaal 30 dagen in de prullenbak staan, maar dit geldt (in de gratis versie) alleen voor bestanden die met de online-Officesoftware zijn gemaakt. Andere bestanden kunnen niet hersteld worden.

Kijk de instructievideo

Windows, Mac, iOS, Android, Windows Phone

Nederlandstalig

