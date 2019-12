Mozilla Thunderbird

Thunderbird is een heel goed e-mailprogramma. Het programma is een volwassen en compleet pakket met behalve mail ook een agenda, adresboek, chatfunctie, takenlijst en nieuwsgroepen- en rss-lezer. Alle gebruikelijke functies zijn aanwezig. Om de inbox overzichtelijk te houden, kan Thunderbird werken met mappen. En je kunt mails labelen, bijvoorbeeld met het label ‘werk’, ‘privé’ of ‘nog te doen’. Verder biedt Thunderbird de mogelijkheid om filters toe te passen op inkomende berichten. Ook een spamfilter ontbreekt niet.

Windows, Mac, Linux

Nederlandstalig

