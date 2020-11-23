Programma’s op een stickje Terug naar het overzichtMet PortableApps neem je je favoriete programma’s mee op een usb-stick of bewaar je ze in de cloud. Zo kun je je software vanaf elke Windows-computer gebruiken, en blijft de gastcomputer schoon. Naar PortableApps Windows Nederlandstalig Digitaalgids Optimaal gebruikmaken van je pc en smartphone, en die veilig en privé houden? De Digitaalgids geeft praktijkadviezen, stap-voor-stap uitleg om zelf problemen op te lossen, nuttige tips en trucs. Nieuwsgierig geworden? Lees gratis een aantal artikelen uit de Digitaalgids. Probeer de Digitaalgids met 50% korting