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PortableApps

Programma’s op een stickje

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Gepubliceerd op:23 november 2020

PortableApps Met PortableApps neem je je favoriete programma’s mee op een usb-stick of bewaar je ze in de cloud. Zo kun je je software vanaf elke Windows-computer gebruiken, en blijft de gastcomputer schoon.

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