icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Prey

Laatste redmiddel na diefstal

Terug naar het overzicht

Bijgewerkt op:17 november 2020

Prey Als je laptop of smartphone wordt gestolen, is de kans op terugvinden wat groter als je Prey hebt geïnstalleerd. Deze software blijft actief op de achtergrond. Als het noodlot toeslaat, kan de computer als vermist worden opgegeven via de website van Prey. Gaat de dief daarna met de computer online, dan zal de software de locatie naar je doorseinen. De webcam aanzetten, een alarm laten klinken en de computer vergrendelen, kunnen ook. De dienst is gratis bij gebruik van maximaal drie apparaten.

Naar Prey

  • Windows, Mac, Linux, iOS, Android
  • Engelstalig