Als je laptop of smartphone wordt gestolen, is de kans op terugvinden wat groter als je Prey hebt geïnstalleerd. Deze software blijft actief op de achtergrond. Als het noodlot toeslaat, kan de computer als vermist worden opgegeven via de website van Prey. Gaat de dief daarna met de computer online, dan zal de software de locatie naar je doorseinen. De webcam aanzetten, een alarm laten klinken en de computer vergrendelen, kunnen ook. De dienst is gratis bij gebruik van maximaal drie apparaten.

Windows, Mac, Linux, iOS, Android

Engelstalig

