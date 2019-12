Een VPN (Virtual Private Network) is nuttig om veiliger en anoniemer te internetten. Ook kun je via een VPN in het buitenland Nederlandse programma’s kijken. Er zijn veel gratis en betaalde aanbieders. ProtonVPN heeft gunstige privacyvoorwaarden en geen datalimiet. De gratis versie is wel trager dan de betaalde.

Windows, Mac, Android

Engelstalig

