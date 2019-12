Recuva is de redder in nood als er een bestand per ongeluk is verwijderd en de prullenbak is geleegd. Via Windows is het dan niet meer terug te halen, al staat het nog wel op de harde schijf. Recuva scant de schijf op zoek naar alle bestanden die gemarkeerd staan als verwijderd en laat zien of ze te redden zijn. Het lukt niet altijd, maar zeker als je er snel bij bent, is de kans op succes groot.

Windows

Nederlandstalig

