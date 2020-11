WhatsApp (eigenaar Facebook) is de bekendste chatdienst, maar Signal is privacyvriendelijker. Net als veel andere chatprogramma’s versleutelt Signal de berichten. Een verschil met WhatsApp is dat de beveiliging van Signal volledig transparant is en geen geheimen of achterdeurtjes heeft. Voor gebruik van de pc-versie moet je eerst de mobielapp installeren.

Windows, Mac, Linux, Android, iOS

Nederlandstalig