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Stellarium

Haal de sterren in huis

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Gepubliceerd op:27 februari 2023

Stellarium Stellarium is een gratis planetarium voor je computer. Het toont een realistische 3D-hemel. Het programma geeft een digitale weergave van wat je in het echt kunt zien, met het blote oog, verrekijker of telescoop.

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  • Windows, MacOS, Linux
  • Nederlandstalig