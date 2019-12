Met Tor Bowser – een aangepaste versie van Firefox – surft je vrijwel anoniem. Het verkeer gaat via meerdere, versleutelde tussenstations, waardoor afluisteren erg lastig is. Ook de site die je bezoekt weet niet wie je bent. Surfen via Tor gaat trager en af en toe ook lastig. Sommige websites weigeren Tor-verkeer omdat ook criminelen er gebruik van maken. Het is daarom het meest praktisch om de Tor-browser te gebruiken op de momenten dat u uw privacy wilt beschermen.

Windows, Mac, Linux

Nederlandstalig

Naar Tor