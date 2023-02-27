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Winbank

Voor je financiën

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Gepubliceerd op:27 februari 2023

Winbank Een gebruiksvriendelijk boekhoudprogramma met ruim voldoende mogelijkheden. Het kan banktransacties importeren en uitgaven in categorieën plaatsen. Ook zijn er overzichten, grafieken en rapporten.

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