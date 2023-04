WhatsApp-tips

Ruimte vrijmaken

WhatsApp kan behoorlijk veel ruimte innemen op je telefoon, zeker als je veel foto’s en video’s ontvangt en verstuurt. Je kunt snel en eenvoudig de mediabestanden verwijderen.

Tik op Instellingen > Opslag en data > Opslag beheren. Je ziet nu welke bestanden groter zijn dan 5 MB. Tik op zo’n bestand om hem te bekijken en eventueel te wissen. Ook zie je welke gesprekken de meeste ruimte innemen. Tik op een groep of persoon. Selecteer de bestanden die je wilt wissen en tik op het prullenbakje > Verwijderen.

Back-up aanzetten

Maak je back-ups van WhatsApp-gesprekken? Zo niet, dan ben je alles kwijt als je je telefoon kwijtraakt of als die stuk gaat. Dit voorkom je door regelmatig een back-up te maken in Google Drive (Android) of iCloud (Apple).

Tik op Instellingen > Chats > Chat back-up (Android) of Reservekopie chats (iOS). Maak meteen een reservekopie. Je kunt hier instellen dat de app zelf een back-up maakt, zodat je dit niet steeds handmatig hoeft te doen. Tik op Back-up maken naar Google Drive (Android) of Autom. Reservekopie (iOS) en kies dagelijks, wekelijks of maandelijks. Heel handig: als je WhatsApp op een ander toestel zet, biedt de app de reservekopie aan als download.

Deel je locatie

Je kunt met WhatsApp heel precies aan iemand doorgeven waar je bent. Dat is handig als je elkaar ergens wilt ontmoeten. Die persoon kan je ‘live’ volgen. Je moet natuurlijk wel eerst je gps aanzetten.

Android: Open een chat met iemand > tik op de paperclip-icoon > Locatie.

iOS: Open een chat met iemand > tik op de plus > Locatie. Kies Live locatie delen.

Vind je auto terug

Locatiebepaling is ook op een andere manier handig: je kunt bijvoorbeeld de parkeerplek van je auto of fiets bewaren. Dat scheelt later zoeken.

Start een chat met jezelf of iemand anders en tik op de paperclip-icoon (Android) of plus (iOS). Kies Locatie > Uw huidige locatie verzenden. Om de parkeerplek terug te vinden, tik je op dit bericht. Je kunt de locatie openen in bijvoorbeeld Google Maps en ernaartoe navigeren.

Appen op de computer

Je kunt appjes ook op je computer versturen en ontvangen.

Open de app op je telefoon en ga dan naar de website van WhatsApp Web. Tik op de telefoon op Instellingen en tik daar op het icoontje van de QR-code. Tik op Code scannen en richt de telefooncamera op de code op je computerscherm. Zodra de code is herkend, kun je appen vanaf je computer.

Eén keer kijken

Wil je iemand een foto sturen, maar niet dat die foto een eigen leven gaat leiden? Je kunt de foto nadat die één keer is bekeken spoorloos laten verdwijnen. Het werkt ook voor video’s.

Open de chat met de persoon die je de foto wil sturen. Tik op het paperclip- of het camera-icoon en zoek de foto die je wilt delen. Of maak een foto. Tik in het balk op het rondje met het cijfer 1. Tik op OK. Verstuur de foto of video.

Voorkom fraude

Er zit ook een schaduwkant aan WhatsApp: criminelen gebruiken het om mensen geld mee afhandig te maken. Oplichters doen alsof ze familie of bekenden van je zijn, of ze kapen je accounts. Deze fraude zorgt voor veel schade: gemiddeld duizenden euro's per slachtoffer. Lees hoe je de fraude herkent en voorkomt.

Verbeter je beveiliging

Laat je account niet overnemen, schakel tweefactorauthenticatie (2FA) in. Deze beveiliging staat niet standaard aan. Als je die activeert moet je geregeld een cijfercode invoeren bij het opnieuw verifiëren van je telefoonnummer. Instellen gaat zo: