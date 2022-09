Honderden mensen werden al slachtoffer van deze actuele vorm van phishing. Dat zegt RTL Nieuws na eigen onderzoek. Criminelen sturen een valse e-mail of sms, zogenaamd namens de overheid. Hierin beweren ze dat je recht hebt op een eenmalige tegemoetkoming. Klik je op de link in het bericht, dan ga je naar een nagemaakte website van MijnOverheid. Daar moet je persoonlijke gegevens invullen, waaronder je telefoonnummer.

Kort hierna belt een crimineel die zich voordoet als bankmedewerker van de fraudeafdeling. In het gesprek beweert hij dat je in phishing bent getrapt. Dat klopt natuurlijk. Ook zegt de medewerker dat je meteen je geld moet veiligstellen. Dat kan door het hele saldo over te boeken naar een andere rekening, zogenaamd van de bank. Dit klinkt misschien heel doorzichtig, maar ‘bankspoofing’ (waar dit een nieuwe variant op is) is de afgelopen jaren een succesvolle fraudemethode gebleken.

De eenmalige energietoeslag is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Het zijn de gemeenten die de toeslag uitkeren en meestal gaat dat automatisch. In sommige gemeenten moet je zelf telefonisch contact opnemen. Lees je in een e-mail of sms dat je recht hebt op een toeslag? Klik dan niet op een link, want zo’n link is een teken dat het bericht vals is. Controleer de informatie via de echte website van de overheid: rijksoverheid.nl. Betrouwbare informatie over de energietoeslag lees je op deze pagina van de overheid.



Meer over bankspoofing kun je lezen op onze website.