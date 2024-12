Telefoon als levensredder

De functie op je telefoon wordt ook wel ICE (In Case of Emergency) genoemd. Je vindt hem op iPhones en Androidtelefoons. Een ambulancemedewerker, bijvoorbeeld, weet waar hij of zij de medische gegevens kan vinden zonder je telefoon met een wachtwoord te hoeven ontgrendelen. Maar die gegevens komen daar niet vanzelf, die moet je invullen. We leggen uit hoe je dat doet.

iOS

Open de Gezondheid-app. Tik rechtsboven op je profielfoto en dan op ‘Medische ID’. Zet het schuifje zo nodig aan achter ‘Toon bij vergrendeling’ en ‘Deel tijdens noodoproep’. Vul vervolgens de gegevens in die je wilt delen, zoals medicijnen, allergieën en aandoeningen. Vul ook zeker een ‘SOS-contactpersoon’ in, of meer dan één. Test de functie. Open de telefoon zonder hem te ontgrendelen. Op het scherm met de cijfertoetsen tik je op ‘Noodgeval’.

Android

Ga naar de app Contacten. Kun je die niet vinden, start dan de telefoneer-app en tik op Contacten. Tik op je naam en dan op ‘Medische gegevens’. Vul je naam in en dan de gegevens die je kunt en wilt delen. Voeg ook een of meer contactpersonen toe. Test de functie. Open de telefoon zonder hem te ontgrendelen. Tik onderaan op ‘Noodoproep’. Hier staan je contactpersoon of -personen vermeld en de knop ‘Medische geg,’.

Wat delen?

Bedenk: als een hulpverlener bij je gegevens kan, kan een telefoondief dat ook. Het is een klein risico, maar neem dit mee in de overwegingen bij het invullen van je gegevens. Wat is nuttige informatie voor een hulpverlener?