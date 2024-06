Wees alert na datalek Ticketmaster

De hack, die eind mei plaatsvond, omvat de gegevens van 560 miljoen klanten. Het gaat om onder meer huis- en mailadressen, telefoonnummers en creditcardgegevens. Hoe de diefstal heeft kunnen gebeuren, heeft Ticketmaster nog niet bekendgemaakt, maar vaststaat dat hij plaatsvond bij de cloudienst waar het bedrijf de gegevens opslaat. Ondertussen hebben de hackers de gestolen data online te koop gezet. Op het darkweb, waar criminelen zaken met elkaar doen, zijn de gegevens te koop voor een half miljoen dollar. Ticketmaster zou bovendien een aanbod hebben gekregen om de openbaarmaking te voorkomen door te betalen.

Of en hoeveel Nederlandse klanten getroffen zijn, heeft Ticketmaster nog niet bekend gemaakt. Als er inderdaad Nederlandse data zijn gestolen, moet het bedrijf dat in Nederland melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat is voor zover bekend nog niet gebeurd.

Wees alert

Als klant kun je niet voorkomen dat hackers de betaalgegevens stelen die je aan een dienst hebt verstrekt. Wat je nu wel moet doen, is extra opletten. De grootste gevaren na dit datalek zijn identiteitsfraude en phishing. Criminelen kunnen proberen jouw identiteit aan te nemen en op/onder jouw naam zaken af te sluiten of criminele activiteiten uit te voeren. En met de buitgemaakte data is phishing kansrijker: ze kunnen nepberichtjes (e-mails, WhatsApp-berichten, sms’jes) gerichter en persoonlijker maken. Als criminelen informatie over je hebben waarvan je dat niet verwacht, lijken ze geloofwaardiger.

Wees dus extra alert. Behandel elk verzoek dat met betalen, overboeken of inloggen heeft te maken met argwaan. Laat je niet overtuigen door persoonlijke gegevens die in een bericht of telefoontje worden genoemd.

Verander zo snel mogelijk het wachtwoord van je Ticketmaster-account en kies dan een sterk en vooral ook uniek wachtwoord. Een wachtwoordmanager kan helpen unieke wachtwoorden te onthouden en in te vullen. Stel tweefactorauthenticatie (‘2FA’) in. Dit is verplicht bij Ticketmaster.

En check met enige regelmaat of je data onderdeel zijn van een bekend lek. Dit kan onder meer via de website Have I Been Pwned, Scattered Secrets en Check je hack. Ook steeds meer wachtwoordmanagers waarschuwen als je wachtwoorden gelekt zijn.

Lees op onze website wat je nog meer kunt doen na een datalek