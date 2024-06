Nieuwe functies voor WhatsApp

Foto’s voortaan in HD

Tot voor kort werden alle foto’s die je via WhatsApp verstuurde standaard verkleind naar 640 x 480 pixels. Jammer, want daarmee ging beeldkwaliteit verloren. Als je een foto met meer pixels wilde verzenden, moest je dat steeds bij elke foto instellen. Sinds een recente update is dat niet meer nodig. Je kunt nu instellen dat foto’s en video’s standaard in HD-kwaliteit worden verstuurd.

Op een Androidtelefoon gaat dat zo:

Tik in WhatsApp op de 3 puntjes rechtsboven > ‘Instellingen’. Tik op ‘Opslag en data’ > ‘Uploadkwaliteit media’. Selecteer ‘HD-kwaliteit’.

En op een iPhone:

Start WhatsApp en ga naar ‘Instellingen’. Tik op ‘Opslag en data’ > ‘Media-uploadkwaliteit’. Selecteer ‘HD-kwaliteit’.

Filters voor je chats

WhatsApp heeft in mei een ‘make-over’ gekregen. Het nieuwe frise uiterlijk geldt voor Android en iOS – zie het plaatje bovenaan deze pagina. Opvallend is dat er bovenin het scherm filters zijn toegevoegd: ‘Alle’, ‘Ongelezen’ en ‘Groepen’. In de nieuwste update van de app zit nog een vierde filter: ‘Favorieten’. Met die filters krijg je een beter overzicht en kun je berichten sneller vinden.

Vooral het filter ‘Favorieten’ is handig: je kunt je favoriete chatpartners en -groepen hier bij elkaar zetten. Zit de functie nog niet op je telefoon, dan komt hij mee in de volgende update. Het werkt zo:

Ga in WhatsApp naar de Chats. Bovenin het scherm, onder de titel WhatsApp, staan 4 tabs. Tik op ‘Favorieten’. Tik op ‘Favorieten beheren’ > ‘Voeg Favoriet toe’. Tik op belangrijke personen en groepen en dan op het vinkje rechtsonder.

Videobellen met z’n allen

Ook de videobelfunctie wordt steeds verder verbeterd en uitgebreid. Je kunt met maximaal 32 mensen tegelijk bellen. Dat kon al op de smartphone, maar nu ook als je WhatsApp op de computer gebruikt. Daarbij is het prettig dat de app aangeeft wie er aan het woord is: die persoon wordt groter op het scherm getoond. Ook handig is dat je tijdens het videobellen een video met geluid kunt delen. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk om met een vriendengroep naar een tv-serie te kijken. De geluidskwaliteit zal verder worden verbeterd, hebben de makers aangekondigd.