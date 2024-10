Perplexity geeft antwoord

Antwoordmachine

Perplexity.ai geeft geen ellenlange lijst met links naar websites, maar formuleert zelf een antwoord. Dat kan je veel tijd schelen: je hoeft niet zelf op die webpagina's te zoeken. De ‘antwoordmachine’ probeert te begrijpen waar je naar zoekt, dus formuleer je zoekvraag goed en uitgebreid. Als dat lukt, levert dat specifiekere en relevantere antwoorden op dan bij een gewone zoekmachine zoals Google. Wil je dan nog meer weten? Onder het antwoord staan de gebruikte bronnen opgesomd. Je kunt daar meer over het onderwerp lezen en meteen het zoekresultaat checken. Dat laatste is verstandig zolang AI-tools verre van perfect werken.

Het is wel wennen aan de antwoorden. De chatbot presenteert tekst in de vorm van een lijst met kopjes. De zoekresultaten lijken daarmee op die van andere chatbots. Dat is geen toeval, want Perplexity gebruikt ze bij het zoeken naar antwoorden. De website is Engelstalig, maar je kunt je zoekvragen ook in het Nederlands stellen. Zoek je antwoorden op bijvoorbeeld Engelstalige websites? Stel je vraag dan ook in het Engels.

Ook video

Voordat je de bot laat zoeken, kun je klikken op ‘Focus’ en aangeven waar je wil dat Perplexity het antwoord zoekt. Dat is standaard het web, maar je kunt ook kiezen voor bijvoorbeeld wetenschappelijke bronnen, video’s of sociale media. Kies je voor video, dan komt Perplexity met onder andere YouTube-filmpjes op de proppen. Een afbeelding uploaden om die te laten analyseren, kan ook, maar dan moet je een account aanmaken. Een ander voordeel van een (gratis) account is dat je je zoekgeschiedenis kunt bewaren.

Er is ook Pro-versie voor $20 per maand of $200 per jaar. Daarmee kun je onder andere ook foto’s, afbeeldingen en pdf’s laten analyseren. En de antwoorden zijn nauwkeuriger, omdat er gebruik wordt gemaakt van geavanceerdere AI-chatbots, waaronder GPT-4o. Hou je het bij de gratis versie, en maak je een account aan? Dan kun je 5 keer per dag een Pro-zoekopdracht geven.

Behalve een website heeft Perplexity ook apps voor Android en iOS (let op dat je de juiste installeert). Gebruik je Chrome als browser, dan kun je een extensie installeren via chromewebstore.google.com.