Het ‘nieuwe Outlook’ hapert

Nieuwe Outlook-app

De apps Mail en Agenda worden eind dit jaar automatisch vervangen door de nieuwe Outlook-app. Microsoft promoot de overstap al in Windows 10 en 11. Je kunt nu al overstappen. Na 31 december verdwijnen Mail en Agenda van de Windowscomputers.

In de Digitaalgids van januari/februari 2024 (pdf, alleen voor leden) schreven we dat het nieuwe Outlook een grote stap vooruit betekent als je nu Mail en Agenda gebruikt. Het programma heeft veel meer functies. Maar het belangrijkste verschil, en dat merk je niet meteen, is dat het nieuwe Outlook vrijwel volledig in de cloud draait. Wat je zeker wel merkt: als je het nieuwe Outlook gratis gaat gebruiken, krijg je advertenties te zien in de Inbox.

Geen haast

Haast je niet bij het overstappen. De nieuwe app is nog niet helemaal klaar voor gebruik. Seniorweb waarschuwt Windowsgebruikers om niet vooruit te lopen. De vereniging kreeg zo’n 1100 klachten van leden. Gebruikers melden onder meer problemen met mailsynchronisatie, contactpersonen die niet worden overgezet en het opnieuw moeten instellen van de taal. Consumenten met een mailaccount van hun internetprovider melden daarnaast dat ze hun IMAP-instellingen handmatig moeten invoeren en dat er steeds naar hun IMAP-wachtwoord wordt gevraagd.

We hebben Microsoft gevraagd of ze hiermee bekend zijn en wanneer ze de problemen opgelost denken te hebben. Helaas kregen we geen inhoudelijk antwoord.

Keer terug

Voorlopig kun je nog wel terug vanuit het nieuwe Outlook naar Mail: Instellingen > Algemeen > Info over Outlook > Mail nu openen.

En je kunt natuurlijk ook een andere mailapp installeren en gebruiken, zoals Thunderbird. Je bent dan ook af van de advertenties in het nieuwe Outlook. Wil je Outlook gebruiken zónder advertenties, dan moet je een betaald Microsoft 365-abonnement nemen.