Volg de Olympische Spelen

App Paris 2024 Olympics

Dit is de officiële gratis app van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Je vindt hem in de app stores van iOS en Android. De app biedt enorm veel informatie over deze (en de vorige) Spelen, over sporters en spelregels, maar is helaas niet Nederlandstalig. De app geeft voor iedere speeldag het complete wedstrijdschema. Je kunt een wedstrijd met een paar tikken in je agenda zetten.

Overweeg om een account aan te maken. Die is niet verplicht, maar het voordeel van een account is dat je je favoriete land en wedstrijden beter kunt volgen. Bij iedere wedstrijd staat een link naar de live-uitzending op HBO Max en Eurosport, maar die zijn niet gratis te kijken. Wel heel handig: je kunt via een filter alle wedstrijden waaraan géén Nederlanders meedoen simpel wegfilteren. Of alleen informatie krijgen over je favoriete sport.

App NOS

De NOS zit er bovenop en geeft continu live-updates over de Spelen en dan vooral over de prestaties van de Nederlandse deelnemers. Ook de apps van RTL Nieuws en NU.nl zullen de Spelen op de voet volgen. Als je in de app notificaties inschakelt, krijg je het belangrijkste nieuws ongevraagd binnen.

App NPO Start

De NOS heeft de uitzendrechten van alle wedstrijden en gaat er heel veel rechtstreeks uitzenden op NPO 1. Je kunt de uitzendingen dus ook volgen via de app NPO Start. Het fijne van deze app is verder dat je eerdere uitzendingen kunt terugkijken. Helaas is de app niet gebruiksvriendelijk, zodat je misschien lang moet zoeken naar de juiste uitzending.

App van je provider

Ook KPN, Ziggo en Odido hebben voor hun klanten een app waarmee je live tv kunt kijken, en niet alleen de Nederlandse zenders.

Website NOC*NSF

Voor informatie en achtergronden over de Nederlandse sporters ga je natuurlijk naar de site van NOC*NSF. Je vindt er een zeer uitgebreid wedstrijdprogramma en informatie over alle Nederlander die meedoen. En dat zijn er veel!

Website TeamNL

De site van TeamNL biedt heel veel informatie. Je vindt er alle gekwalificeerde Nederlandse deelnemers, het wedstrijdprogramma waaraan zij meedoen. Je kunt er ook tickets voor de wedstrijden bestellen.