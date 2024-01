Weg met de volgcookies in Chrome

Vaarwel trackingscookies

Ben je 1 van de 30 miljoen gebruikers bij wie de trackingcookies in Chrome zijn uitgeschakeld? Dan heb je al een melding gekregen toen je Chrome startte. Zo niet, dan moet je nog even geduld hebben. Google wil voor het einde van dit jaar helemaal zijn overgestapt op het nieuwe systeem dat Tracking Protection heet. Het voorkomt dat advertentiebedrijven je surfgedrag via trackingcookies kunnen volgen en die gegevens kunnen verkopen.

Opmerkelijk, want dat is precies wat Google ook doet: je volgen via trackingcookies. Hoe gaat de techgigant dan miljarden verdienen aan zijn gratis browser? Nou, door Chrome-gebruikers in te delen in interessegroepen. Ben je je bijvoorbeeld met Chrome aan het oriënteren voor een vakantie in Duitsland, dan ziet Google dat en word je in de interessegroep ‘vakanties Duitsland’ ingedeeld. Adverteerders betalen Google om reclame te tonen die past bij specifieke interessegroepen. Je krijgt al snel op andere websites aanbiedingen van bijvoorbeeld Duitse hotels te zien. Google ziet dus nog steeds wat je interesses zijn, maar zonder volgcookies op je computer te plaatsen. Overigens blijf je de nuttige cookies wel gewoon ontvangen, omdat die nodig zijn voor de goede werking van de website.

Als je denkt dat Google dit voor jou doet is het antwoord 'nee'. Je krijgt nog steeds gepersonaliseerde advertenties te zien. Met het weren van trackingscookies brengt het bedrijf zijn concurrenten een zware slag toe. Dat zijn de andere advertentiebedrijven die volgcookies verspreiden. Hun spionnen werken binnenkort niet meer in Chrome, dat met 3 miljard gebruikers veruit de populairste browser is. Zo zorgt Google ervoor dat het een alleenrecht krijgt op het volgen van Chromegebruikers en kan de concurrentie inpakken. Google wordt alleen maar machtiger.

Accepteer geen volgcookies

Wil je nu al geen volgcookies meer én niet in interessehokjes van Google worden geduwd? De simpelste oplossing is een andere browser gaan gebruiken. Bij onder meer Firefox en Safari speelt de hele discussie niet: zij blokkeren trackingscookies standaard. Met een adblocker geïnstalleerd, is je privacy optimaal beschermd.

Als je niet wilt overstappen naar een andere browser, maar Chrome blijft gebruiken, moet je wat meer moeite doen.

Log uit

Google verzamelt vooral privégegevens als je bent ingelogd. Heb je een Google-account? Dan bestaat de kans dat Google je automatisch inlogt op het moment dat je een zoekopdracht uitvoert via Google. Klik op de computer rechtsboven op de accountknop en kies ‘Uitloggen’.



Op de computer: ga in Chrome naar de advertentie-instellingen. Klik op de 3 puntjes rechtsboven > ‘Instellingen’ > ‘Privacy en beveiliging’ > ‘Cookies van derden’. Selecteer ‘Cookies van derden blokkeren’.



Op de telefoon: tik in Chrome op de 3 puntjes rechtsboven > ‘Instellingen’ > ‘Site-instellingen’ > ‘Cookies van derden’. Selecteer ‘Cookies van derden blokkeren’.



Ga in Chrome naar de webpagina voor je advertentie-instellingen. Je moet inloggen op je Google-account. Zet ‘Gepersonaliseerde advertenties’ op ‘Uit’.



De beste adblockers zijn uBlock Origin en Ghostery. Deze werken op de computer ook in Chrome. Je vindt ze in de Chrome Web Store via de 3 puntjes rechtsboven > ‘Extensies’.



Op een telefoon kun je deze adblockers niet toevoegen aan Chrome. Gebruik op een Androidtelefoon daarom een andere browser, bijvoorbeeld Firefox of Brave, want daar werken de adblockers wel. Op een iPhone kun je Safari uitbreiden met bijvoorbeeld de adblocker van Purify.

