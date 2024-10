Windows-update zorgt voor crashes

Crashes

Microsoft is gestart met het ‘uitrollen’ van een grote Windows 11-update. Hij heet 24H2. Niet iedereen met Windows 11 krijgt de update meteen aangeboden, het gaat in fasen. Voor Windows 10 komen geen grote updates meer. De eerste ervaringen met 24H2 zijn niet louter positief. Zo zijn er gebruikers met bepaalde type Intel-chips in hun computer die meldden dat ze een ‘blauw scherm’ kregen: hun computer crasht. Uit onderzoek blijkt dat dit verschillende oorzaken heeft, waaronder verouderde audiodrivers en de aanwezigheid van een vingerafdrukscanner. Dit zijn kinderziekten die Microsoft in de testfase niet heeft ontdekt en opgelost. Inmiddels heeft Microsoft de update op pauze gezet voor computers met die specifieke Intel-chips.

Gebruikers meldden nog een ander probleem. Updates als 24H2 zijn enorm groot, dus nemen veel ruimte in op de harde schijf. Het zijn installatiebestanden die je gewoonlijk na enige tijd kunt weggooien, zodat je die gigabytes terugkrijgt. Gebruikers meldden dat dit nu niet kan. Het gaat om 8,63 GB aan bestanden. Microsoft heeft gezegd dat het hier om een ‘bug’ gaat, een fout, en dat er aan een oplossing wordt gewerkt. Die oplossing komt in de vorm van een nieuwe of verbeterde update, die dan hopelijk ook de andere kinderziekten verhelpt.

Uitstel

Lang niet iedereen krijgt te maken met deze fouten, vrijwel altijd zullen de updates vlekkeloos verlopen. Toch is het verstandig – en dat hebben we al vaker geschreven – om niet voorop te lopen als het gaat om dit soort grote Windows-updates. Als Windows de update aanbiedt, kun je die lang tegenhouden. Ga naar Start > Instellingen > Windows Update en zet het schuifje uit achter ‘Krijg de nieuwste updates zodra ze beschikbaar zijn’. Dan sta je niet vooraan bij het uitdelen van de updates.

Krijg je te maken met een mislukte Windows-update en werkt je computer niet goed meer, dan kun je de update terugdraaien. Ga naar Start > Instellingen > Windows Update > Geschiedenis van updates. De grote update 24H2 staat bovenaan in de lijst onder het kopje ‘Onderdelenupdates’. Selecteer hem en kies Verwijderen. Zo’n update verwijderen kan binnen 10 dagen.

Nieuw in 24H2

We zouden bijna vergeten dat 24H2 ook positieve dingen brengt. Het gaat in de meeste gevallen om kleine, onopvallende aanpassingen. We noemen de interessantste. Belangrijk is dat de apps Mail en Agenda zijn vervangen door Outlook. De energiebesparingsmodus is verbeterd en werkt nu ook op de desktopcomputer, zodat je kunt instellen dat die zuiniger is met stroom. Je kunt voortaan het wachtwoord van je wifi delen via een QR-code. De Teams-app is vernieuwd en werkt nu voor zakelijke en persoonlijke accounts. Ten slotte: de update maakt de computer geschikt voor de nieuwste wifi-standaard (Wi-Fi 7) en voor usb 4, dat een nog snellere gegevensoverdracht mogelijk maakt.