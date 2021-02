Statiegeld op blikjes vanaf eind 2022

Vanaf 31 december 2022 zit er statiegeld op drankblikjes. De Consumentenbond is daar blij mee, want al jaren geleden bleek dat de meeste consumenten hierop zitten te wachten.

Blikjes zwerven veel te vaak op straat en in de natuur. Consumenten ergeren zich daaraan, en het levert milieuschade op. En als blikjes in de maaimachine terecht komen kunnen dieren de gevaarlijke stukjes opeten. Jaarlijks gaan in Nederland zelfs duizenden koeien in de wei dood doordat ze blikjes binnenkrijgen.

Yes we can!-alliantie

Daarom heeft de Consumentenbond zich aangesloten bij de campagne 'Yes we can' van de Statiegeldalliantie. De regering wilde namelijk opnieuw onderzoek laten doen en daarmee het besluit over statiegeld op blikjes verder voor zich uit schuiven.

De actie van de alliantie was succesvol en staatssecretaris van Veldhoven heeft nu dus toch de knoop doorgehakt.

Plastic flesjes

Vorig jaar werd al bekend dat vanaf 1 juli 2021 statiegeld op kleine drankflesjes komt.