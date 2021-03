WOZ-bewaar: zelf doen of uitbesteden

Wie het niet eens is met de jaarlijkse WOZ-beschikking van de gemeente, kan binnen 6 weken bezwaar maken. Kun je dat zelf doen of besteed je het liever uit aan een WOZ-bureau?

Even veel kans op succes

Wie bezwaar wil aantekenen tegen de WOZ-beschikking van zijn gemeente, kan het zelf doen of een no-cure-no-paybureau inschakelen. Zo’n bureau vervult een nuttige functie, blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau WODC. In ongeveer de helft van de gevallen wordt een bezwaar gehonoreerd met een verlaging van de WOZ-waarde. Dat percentage is even hoog bij huiseigenaren die zelf bezwaar indienen.

De verlaging van de WOZ-waarde is bij zelfstandige bezwaarmakers wel vaak hoger dan bij WOZ-bureaus. Dat kan ook komen doordat huiseigenaren vaker een WOZ-bureau inschakelen als de waarde enkele jaren in kleine stappen gestegen is.

Zelf bezwaar maken

Wie zelf bezwaar maakt, kan de gemeente aan het werk zetten. De Hoge Raad heeft bepaald dat een heffingsambtenaar bij een bezwaarprocedure niet alleen een taxatieverslag en WOZ-waarden moet aanleveren, maar ook moet laten zien welke gegevens daaraan ten grondslag liggen. Het gaat dan bijvoorbeeld om grondstaffels en andere gegevens die worden gebruikt voor een modelmatige waardebepaling.

