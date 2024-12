Eindejaarstips voor box 3

Als de Eerste Kamer akkoord gaat met het Belastingplan 2025, gaat onder meer de vrijstelling in box 3 omhoog van €57.000 naar €57.684. Heb je vermogen boven de vrijstelling, dan levert elke uitgave die je dit jaar doet een belastingbesparing op. Je betaalt immers 36% over het werkelijk rendement (verderop meer) of over het fictieve rendement dat vermenigvuldigd wordt met je vermogensbestanddelen op 1 januari.

Ontvang je een of meerdere toeslagen? Dan heb je nog meer reden om de hoogte van je vermogen in de gaten te houden. Voor de huurtoeslag ligt de grens op €37.395 (voor partners het dubbele). Voor de zorgtoeslag mag het vermogen niet hoger zijn dan €141.896 (partners €179.429).

Uitgaven

Om je vermogen op 1 januari te verlagen, is het dus voordelig om (kleine) schulden af te lossen, rekeningen voor de jaarwisseling te betalen en eventuele grote aankopen naar voren te halen. Let wel op bij vooruitbetalingen. Zo mag je de zorgpremie van 2025 vooruitbetalen, maar dat geldt voor lang niet alle uitgaven. Hypotheeklasten mogen bijvoorbeeld maximaal een half jaar vooruitbetaald worden. Bovendien heb je toestemming van de geldverstrekker nodig.

Overweeg een (extra) storting op je lijfrenterekening als je voldoende jaarruimte of reserveringsruimte hebt. Zo bouw je extra pensioen op, verminder je het vermogen in box 3 en levert de storting een aftrekpost op in box 1.

Schenking of gift

December is een goede maand om de financiën op een rij te zetten en te kijken of je nog een bedrag wilt schenken of een gift wilt doen. Houd bij schenkingen rekening met de schenkingsvrijstelling (kind €6633, anderen €2658).

Naast een goed gevoel en een lager vermogen levert een gift aan een goed doel met ANBI-status wellicht een aftrekpost op in de belastingaangifte over 2024. Voor niet-periodieke giften geldt een drempel van 1% van het verzamelinkomen, met een minimum van €60. Als je de drempel nog niet hebt gehaald maar wel in de buurt bent, kan dat een extra reden zijn om nog een donatie te doen.

Beleggingen

Een andere manier om belasting te besparen was beleggen in groenfondsen of om een groen spaardeposito af te sluiten. Nu de extra vrijstelling in box 3 met ingang van 2025 daalt naar €26.000 per persoon en de heffingskorting zakt naar 0,1%, zijn deze producten mogelijk minder interessant. Zeker als je meer dan de vrijstelling hebt belegd in groenfondsen, wil je waarschijnlijk verkopen. Misschien zijn er nog meer beleggingen waar je afscheid van wilt nemen.

Zo ja, dan is het voordeliger om dat nog in december te doen en het geld op een spaarrekening te zetten. Het fictieve rendement waarover je belasting betaalt, is dan lager. Er geldt wel een ‘arbitrageperiode’ van 3 maanden. Dat houdt in dat als je je beleggingen voor de jaarwisseling verkoopt en binnen 3 maanden weer aankoopt, je over het bedrag toch het hogere fictieve rendement betaalt. Dat komt omdat de Belastingdienst deze handeling beschouwt als het ontwijken van belasting.

Werkelijk rendement

Wat betreft het fictieve rendement is de uitspraak van de Hoge Raad in juni 2024 van belang. Als je kunt aantonen dat je werkelijk behaalde rendement lager ligt dan het fictieve rendement, moet de Belastingdienst – voor aangiftes die niet vaststaan – over dat lagere rendement belasting heffen. Vanaf volgend jaar zomer kun je gebruikmaken van een formulier om je werkelijk rendement op te geven.