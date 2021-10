Energieprijzen

Tarieven

Wie een contract heeft met variabele tarieven, wordt in principe pas op 1 januari met de nieuwe tarieven geconfronteerd. Sommige aanbieders verhogen de prijzen voortijdig of zeggen het variabele of vaste contract op. Dat is volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) niet toegestaan.

Maandelijkse bijdrage

Het is ook geen goed idee om de maandelijkse bijdrage alvast te verhogen en zo te sparen via de energiemaatschappij. Ongeveer 40% van de Nederlanders hebben via een contract de tarieven voor 2 tot 5 jaar vastgezet. Energieleveranciers met weinig eigen vermogen kunnen door deze langlopende contracten de financiële problemen komen. Een andere leverancier neemt de verplichtingen dan over. Maar de klant raakt het teveel betaalde voorschot en de beloofde welkomstkorting kwijt.