Werkgevers zonder pensioenregeling kunnen sinds kort via Brand New Day hun werknemers individueel pensioen aanbieden. Met zo’n pensioen in de zogenoemde derde pijler heeft de werkgever meer vrijheid. De bijdrage kan op elk moment worden stopgezet. Een pensioenpotje in de derde pijler biedt de werkgever minder fiscale voordelen dan een pensioen in de tweede pijler.

Onderscheid

De werkgever kan kiezen welke werknemers een pensioen krijgen en welke niet. Ook kan de hoogte van de bijdrage variëren per werknemer. Zo kun je werknemers aan je binden die afkomstig zijn van een bedrijf met een goede pensioenregeling. In de tweede pijler is geen onderscheid toegestaan in pensioenopbouw, al is de opbouw wel afhankelijk van het inkomen. In de derde pijler zijn de afspraken niet collectief, maar individueel en is het dus wel mogelijk om onderscheid te maken.

Bedrijfstak

Voor bedrijven in bepaalde bedrijfstakken zoals zorg, horeca en metaal, geldt een verplichte aansluiting bij het bedrijfstakpensioenfonds. Een eigen pensioenregeling ontslaat hen niet van die pensioenplicht. Een pensioen in de derde pijler is wel een optie voor sectoren als ICT en financiële dienstverlening.