Sinds 1 juli 2021 mogen telemarketingbedrijven en goededoelenorganisaties niet iedereen meer zomaar opbellen. Telefonisch benaderen mag alleen nog als er bijvoorbeeld sprake is van een relatie. Daarnaast is het Bel-me-niet Register opgeheven.

Aanscherping regels

Organisaties en goede doelen benaderen consumenten vaak via de telefoon om een abonnement of product te verkopen of om nieuwe donateurs te werven. Deze telefoontjes wekken veel irritatie op. De wettelijke regels voor telemarketing zijn daarom aangescherpt.

Bel-met-niet Register

Door de aanscherping vervalt het Bel-me-niet Register. Dat ging uit van een opt-out-model: je mag gebeld worden, tenzij je hebt aangegeven dat je dat niet wilt.

Klantrelatie vereist

Ongevraagd bellen mag sinds 1 juli alleen nog als er een klantrelatie is. Hiervan is sprake als je een product of dienst hebt afgenomen.

Voor goededoelenorganisaties geldt een ruimere interpretatie van het begrip klantrelatie. Bij deze organisaties ben je klant zodra je een donatie doet, een manifestatie bijwoont of vrijwilligerswerk doet. Teken je een petitie, dan is er geen klantrelatie.

Maximaal 3 jaar

Verder is via zelfregulering afgesproken dat je maximaal 3 jaar na de koop van een product of na afloop van een abonnement telefonisch benaderd mag worden. Voor goede doelen geldt die beperking van 3 jaar ook.

De regels gelden voor consumenten en ondernemers met bijvoorbeeld een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap.

Standpunt Consumentenbond

De Consumentenbond is gematigd positief over de aanscherping van de regels voor telefonische verkoop. De periode van 3 jaar vinden wij bijvoorbeeld nog veel te lang.

Meer informatie

