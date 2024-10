Verbeterde regeling vroegpensioen in zicht

Per 2026 stopt een tijdelijke regeling die vroegpensioen mogelijk maakt. De bonden eisen nu een permanente regeling. Het moet voor mensen met een zwaar beroep mogelijk blijven om 3 jaar eerder te stoppen met werken.

Minister Van Hijum zegt ervoor open te staan, maar wil voorkomen dat er te veel mensen met vroegpensioen gaan. Hij wil daarom een maximaal aantal regelingen per jaar of anders een inkomensgrens.

Huidige regeling moet beter

De tijdelijke verruimde RVU-regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om 3 jaar lang maximaal €2.182 per maand te betalen (naar schatting €2.250 in 2025), zonder de extra loonheffing die bij vroegpensioen betaald moet worden. Dat is netto €1.532 per maand, voor veel werknemers is dat te weinig. Daarom willen de vakbonden dat een hoger bedrag wordt vrijgesteld van de fiscale strafheffing.

Werkgevers willen niet altijd

Ook als het kabinet akkoord gaat met verlenging en verbetering van de regeling, betekent dat nog niet dat iedereen er gebruik van kan maken. Werkgevers hebben last van tekorten op de arbeidsmarkt en willen soms niet af van hun oudere personeelsleden. Ze weigeren de regeling voor vroegpensioen aan te bieden, of stellen eisen zoals minimaal 40 dienstjaren zonder onderbreking.

FNV stelt voor dat werkgevers en vakbonden samen bepalen wat een zwaar beroep is. Dat kan via een puntensysteem zoals dat in de cao van de NS is gebruikt.