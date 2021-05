Medicijn toch vergoed

Het komt voor dat een zorgverzekeraar ineens een medicijn niet meer wil vergoeden. Je moet dan overstappen op een ander merk of een andere toedieningsvorm. Een rechter heeft in een tweetal uitspraken hierover een verzekeraar teruggefloten.

Preferentiebeleid gewijzigd

Soms hebben meerdere geneesmiddelen dezelfde werkzame stof. De verzekeraar mag dan bepalen welk middel hij vergoedt. Dit wordt ook wel het preferentiebeleid van de verzekeraar genoemd.

VGZ had zijn preferentiebeleid gewijzigd en wilde een geneesmiddel met de werkzame stof Cholecalciferol (Vitamine D3) alleen nog in de vorm van een capsule vergoeden. Terwijl grote groepen patiënten met ernstige slikklachten niet hiermee behandeld kunnen worden en aangewezen zijn op een drankampul. Rechtbank Gelderland heeft bepaald dat VGZ onmiddellijk moet stoppen met zijn preferentiebeleid en de drankampul moet vergoeden.

Geneesmiddel tegen psoriasis

In een andere uitspraak wilde VGZ een schuimvorm van een geneesmiddel tegen psoriasis (chronische huidaandoening die roodheid, schilfering en verdikking van de huid veroorzaakt) niet meer vergoeden. Grote aantallen patiënten werden daardoor gedwongen om over te stappen op een zalf.

Volgens verklaringen van dermatologen werkte de schuimvorm beter voor ernstige gevallen van psoriasis. Het niet goed onder controle houden van psoriasis heeft bovendien vervelende fysieke, sociale en psychische gevolgen. Ook in deze zaak trok VGZ aan het kortste eind en moest de verzekeraar van Rechtbank Gelderland het preferentiebeleid aanpassen.

VGZ, ASR, Eno en Zorg en Zekerheid

VGZ verdedigde zich in beide zaken dat in individuele gevallen een vergoeding mogelijk was door een beroep te doen op medische noodzaak. Maar dat is geen werkbare oplossing, omdat grote groepen aangewezen zijn op de middelen. Het vonnis geldt ook voor de zorgverzekeraars ASR, Eno en Zorg en Zekerheid, die het preferentiebeleid van VGZ volgen.

