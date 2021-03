Voorlopige aanslag erfbelasting

Sinds 1 januari 2021 rekent de fiscus weer rente over erfbelasting als je niet op tijd aangifte voor de erfbelasting doet. De rente is 4% op jaarbasis. Nabestaanden betalen deze rente over een erfenis als ze niet binnen 8 maanden na de overlijdensdatum aangifte erfbelasting hebben gedaan.