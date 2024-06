Kan zelden kwaad

Een bloedneus lijkt vaak erger dan het is. Er kan flink wat bloed uit je neus komen, maar een bloedneus kan zelden kwaad. Het bloed komt uit kleine bloedvaatjes in je neus. Vaak proef je dit bloed omdat je neus en mond via je keelholte met elkaar in verbinding staan.

Slijmvlies

De binnenkant van de neus bestaat uit een dun slijmvlies met bloedvaatjes. Dit neusslijmvlies is erg kwetsbaar en raakt snel beschadigd door een klap op je neus, hard snuiten of peuteren aan een korstje.

Kleine kinderen stoppen weleens voorwerpen in hun neus die een wondje kunnen veroorzaken. Bij ouderen is een bloedneus vaak het gevolg van slijtage van de bloedvaatjes in het neusslijmvlies.

Het slijmvlies wordt ook kwetsbaar als de lucht droog is (door airconditioning of centrale verwarming) of bij een verkoudheid. Soms ontstaan neusbloedingen door inspanning, zoals persen op het toilet.

In zeldzame gevallen is een ernstig verhoogde bloeddruk of een bloedaandoening de oorzaak van vaak terugkerende bloedneuzen.

Geneesmiddelen

Sommige medicijnen kunnen bloedneuzen veroorzaken:

Bloedverdunnende geneesmiddelen zoals acenocoumarol, acetylsalicylzuur, apixaban, carbasalaatcalcium, clopidogrel, dabigatran, dipyridamol, edoxaban, fenprocoumon, prasugel, rivaroxaban en ticagrelor.

Neussprays.

Wat kun je doen?

Als je een bloedneus hebt, ga dan zitten met je hoofd licht voorovergebogen. Houd je hoofd dus nooit achterover en ga niet liggen. Het bloed loopt dan namelijk achter in je keel.

Snuit je neus vervolgens eenmaal door je beide neusgaten, om daarmee mogelijke stolsels te verwijderen.

Druk je neus daarna minstens 10 minuten dicht door je neusvleugel(s) tegen je neustussenschot te drukken op de plek waar het zachte deel van je neus begint. Houd de tijd bij, want vaak houd je te vroeg op met drukken. Adem ondertussen rustig door je mond.

Als je vaak een bloedneus hebt, kun je deze maatregelen nemen om de kans op een nieuwe bloedneus te verlagen:

Snuit je neus zachtjes en peuter er niet in.

Houd de lucht in huis vochtig door bakjes met water neer te zetten of aan de radiatoren te hangen. Ook kun je een luchtbevochtiger plaatsen.

Er zijn geen zelfzorgmiddelen die aan te raden zijn bij een bloedneus.

Wat kun je beter niet doen?

We raden aan om geen watten of tissues in je neus te stoppen. Het bloed vormt namelijk een korst die loslaat op het moment dat je de watten of tissues verwijdert.

Wanneer moet je ermee naar de huisarts?