Last van je darmen

Pijnlijk

Darmkrampen zijn pijnlijke samentrekkingen van de darm, die meestal te maken hebben met de passage van voedsel. Vaak verdwijnt de pijn na de ontlasting. De krampen kunnen niet alleen pijnlijk zijn, maar ook behoorlijk onvoorspelbaar. Sommigen hebben jarenlang klachten, in de ene periode meer dan de andere. En soms zijn de klachten opeens helemaal weg.

Wat voor klachten zijn het?

Samen met darmkrampen kunnen winderigheid, verstopping of juist dunne ontlasting en een opgezette buik optreden. En soms wisselen verstopping en dunne ontlasting elkaar af. Als deze klachten minstens 3 maanden aanhouden, continu of met tussenpozen, is er waarschijnlijk sprake van het prikkelbaredarmsyndroom (PDS), ook wel spastisch colon of irritable bowel syndrome (IBS) genoemd. Ongeveer een derde van de patiënten heeft naast darmkramp last van maagklachten, zoals een vol gevoel in de bovenbuik en misselijkheid, vooral na het eten.

Wat is de oorzaak?

Er is tot nu toe weinig bekend over de oorzaak van darmkrampen en PDS. Wetenschappers vermoeden dat er sprake is van een veranderde beweeglijkheid en verhoogde gevoeligheid van de darmen, zowel in rust als tijdens stimulatie door voeding. Soms ontstaan de klachten na een darmontsteking door een infectie. Ook stress en spanningen spelen mogelijk een rol.

Wat kun je zelf doen?

Bij darmkrampen door het eten van bepaalde voedingsmiddelen is het vermijden van de stoffen die de darm prikkelen vanzelfsprekend het best. Maar dat is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het is namelijk een kwestie van uitproberen, omdat de gevoeligheid voor iedereen anders is. Bekende prikkelende stoffen zijn cafeïne, nicotine, alcohol en melk.

Aangezien ook spanningen de klachten kunnen oproepen of verergeren, is het verstandig om na te gaan of je je ergens zorgen over maakt als de klachten opkomen. Gebruik van probiotica kan soms ook darmklachten verminderen. Deze producten, die meestal levende micro- organismen en dan vooral melkzuurbacteriën (lactobacillus) bevatten, verbeteren het microbiële evenwicht in de darm. Ze zijn vrij verkrijgbaar als voedingssupplement, ook in de vorm van een zuivelproduct. Om goed te bepalen of probiotica werken, moeten ze minimaal 4 weken worden gebruikt.

En bij verstopping en/of diarree?

Heb je vooral veel last van verstopping, dan is een vezelrijk dieet aan te bevelen. Ook als je afwisselend last hebt van verstopping en dunne ontlasting is dit verstandig.

Vezels zitten in volkorenproducten, zemelen, groente en fruit. Door het gebruik van extra vezels kunnen de klachten in het begin verergeren. Belangrijk is het om hiernaast voldoende te drinken.

Welke zelfzorgmiddelen zijn er?

Als je vooral last hebt van verstopping en alleen een vezelrijk dieet is niet voldoende, dan kun je het best een laxeermiddel gebruiken dat het volume in de darmen vergroot. Een voorbeeld van zo’n middel is macrogol. Is er vooral sprake van dunne ontlasting, dan zijn producten met extra vezels, zoals psyllium vermoedelijk geschikter.

Ook pepermuntolie kan PDS-klachten soms verlichten. De lokale werking zorgt ervoor dat de dikke darm zich ontspant. Je moet de capsule heel doorslikken om irritatie van maag en slokdarm te voorkomen. Het advies luidt pepermuntolie niet zomaar te gaan gebruiken, maar eerst met je (huis)arts te overleggen. Doe dat ook als de zelfzorgmiddelen niet (voldoende) helpen.