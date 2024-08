Onderwerpen

Een gezond begin van de dag

Over het ontbijt doen veel mythes de ronde. We zetten enkele feiten op een rij, waarmee je de dag telkens op een andere manier gezond kunt beginnen.

Voorkom blessures

Ook als oudere kun je baat hebben bij sporten. Laat je niet afschrikken door je leeftijd of blessures. Met onze tips kun je veilig fietsen, zwemmen en hardlopen.

Vergeten groenten

Pastinaak, snijbiet en koolraap waren ooit belangrijke voedingsmiddelen. Totdat er andere groenten in de mode raakten. Oude groenterassen liggen weer in de winkel. En dat is volkomen terecht. Lees gratis het artikel over vergeten groenten (pdf).

Dossier over de ziekte van Alzheimer

Dementie is de op 2 na grootste oorzaak van sterfte in Europa. De Gezondgids besteedt aandacht aan de meest voorkomende vorm, de ziekte van Alzheimer. Onlangs ontdekten Nederlandse onderzoekers dat er 5 typen alzheimer zijn. Experts leggen uit hoe deze kennis kan helpen bij de zoektocht naar medicijnen.



Bekijk de volledige inhoudsopgave van Gezondgids 4 - 2024 (pdf)