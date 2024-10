Gezondgids 5

Zoutvervangers

In bewerkte voeding zit ongezond veel natriumchloride, oftewel zout. Als je dat vervangt door kaliumchloride is het probleem opgelost: geen natrium, toch een zoute smaak. In welke producten zit het en hoe gezond is dat? Lees gratis het artikel over zoutvervangers (pdf).

Volkorengranen in kant-en-klaarmaaltijden

Van de 400 onderzochte kant-en-klaarmaaltijden met granen waren er in 2023 21 met volkorengranen. Nu zijn dat er 52. Lidl, Jumbo, Plus, Coop en Picnic namen onze kritiek ter harte.

Hoe gezond is bleekselderij

Bleekselderij is een knapperige groente met veel smaak en gezonde voedingsstoffen. Oorspronkelijk werd bleekselderij als geneeskrachtige plant geteeld. Wat maakt deze groente zo gezond?

De gezondheidseffecten van zuivel

Een glas melk of schaaltje kwark kan zo’n vast onderdeel van je voedingspatroon zijn dat je je bijna niet meer realiseert wat zuivel doet voor je gezondheid. En dat is toch best veel.

Dossier over hoge bloeddruk.

Je kunt lang en ongemerkt een hoge bloeddruk hebben en onomkeerbare schade ontwikkelen aan je bloedvaten en organen. Wees er op tijd bij.

