Verdieping

Bekijk per artikel een overzicht van bronnen en achtergrondinformatie.

Onderwerpen

Onder meer de volgende onderwerpen komen aan bod in Gezondgids 1.

Minerale oliën in cosmetica

Op het etiket staat phenoxyethanol of benzyl salicylate. Maar wat is dat? Wat zit er in de smeersels en sprays op ons badkamerplankje? En is alles even goed voor je? Lees het artikel Minerale oliën (pdf). Meer over ingrediënten in cosmetica.

Healthwashing

Fabrikanten maken vaak goede sier met voedings- en gezondheidsclaims. Van ‘bron van vezels’ op koek tot ‘rijk aan vitamine C’ op frisdrank. Mag dat zomaar? Bekijk meer voorbeelden van listige claims.

Wintertenen

Er is geen medicijn tegen wintertenen. Ook huismiddeltjes hebben geen bewezen effect. De klachten gaan meestal vanzelf over. Uitzitten dan maar? Kijk eens in ons boek 101 mythes over gezondheid. Lees meer over zelfzorgmiddelen.

Hoe gezond is zuurkool?

Zuurkool is voorgesneden, direct te gebruiken, lang houdbaar en goedkoop. Maar levert die gefermenteerde witte kool ook wat op voor je gezondheid? In zuurkool zitten onder andere vezels.

Stress en slapeloosheid

Stress kan leiden tot slapeloosheid. Dat is niet erg als het van korte duur is. Maar met aanhoudende klachten kun je in een vicieuze cirkel terechtkomen. Luister naar de signalen van je lijf. Lees meer over gezond slapen.

Liefde en gezondheid

Wat heeft liefde te maken met gezondheid? Nogal wat, zo blijkt. Je leeft er langer, gelukkiger én gezonder door. Lees het artikel Een emotioneel veilige haven (pdf).

Glucose

Ons lichaam is een vernuftige machine die het glucosegehalte van het bloed binnen nauwe grenzen houdt. Dat is belangrijk, want ons lichaam kan nauwelijks zonder glucose. Hoe let je op de hoeveelheid suiker in je voeding?