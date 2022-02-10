Verdieping Gezondgids 1

De redactie stelt een lijst samen met websites die zijn gebruikt als bron voor de artikelen. Ook noemen we websites waarmee je zelf aan de slag kunt. Nieuws (p. 4-7) Kabinet wil 0% btw op groente en een suikertaks Bloeding door rivaroxaban Voedingsstoffen van ruim 2200 producten online Liever minder antibiotica 78% Nederlanders bereid te betalen voor zorgbehandelingen Verplichte etikettering op alcohol Screening darmkanker lijkt effectief Medicijnapps positief ontvangen (1) Medicijnapps positief ontvangen (2) Indutten maakt brein creatief Allergie vaak geen allergie (1) Allergie vaak geen allergie (2) In 2021 meer groente en fruit gekocht Dossier hartfalen (p. 17-23) Kort Wat zijn de verschillen? Wanneer is er sprake van hartfalen? Systolisch en diastolisch Gebruik liever geen NSAID’s Feiten en cijfers Wat zijn de verschillen? Wanneer is er sprake van hartfalen? Minerale oliën (p. 32-34) Ingrediënten in cosmetische producten Glucose (p. 36-39) Glucose Suikerchemie Chi kung (p. 40-42) Flow-oefening Meer oefeningen Hier en daar (p. 43-45) Hot (gember)shots Voedingssupplementen Elektrische tandenborstels Schoonheidsklinieken Broodbakmixen Service (p. 46) De gids online 5 jaargangen online Media (p. 47) Seks en ouderdom Seksuele klachten Praat over seks Intimiteit bij dementie Ga naar Gezondgids.nl