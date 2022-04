Verdieping

Onder meer de volgende onderwerpen komen aan bod in Gezondgids 2.

Antioxidanten

Antioxidanten beschermen je lichaam tegen vrije radicalen. Ze zitten vooral in groente en fruit. Maar ook rode wijn, chocolade en thee bevatten antioxidanten. Lees het artikel Tegen vrije radicalen (pdf). Meer over vitamines.

Zonnebrand en -allergie

April doet wat hij wil. Het kan deze maand nog best koud zijn, maar ook ineens warm. De zonkracht neemt vanaf 1 april snel toe. Wat betekent dat voor je huid? Deze en vele andere kwalen behandelen we in ons boek Kwalen te lijf. Lees meer over zonnebrandmiddelen.

Conserveermiddelen in cosmetica

Op het etiket staat methylisothiazolinon of triclosan. Maar wat is dat? Wat zit er in de smeersels en sprays op je badkamerplankje? En is alles even goed voor je? Meer over ingrediënten in cosmetica.

Hoe gezond is asperge?

De Koningin der Groente is een heerlijk Hollands seizoensproduct. Maar ook voor de gezondheid hebben asperges veel te bieden. Zo zitten er onder andere verschillende mineralen in.

E-nummers

Alle E-nummers zijn uitgebreid onderzocht. Alleen als uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een stof veilig is, mag die worden gebruikt als hulpstof in Europa. Daar staat de E voor.

Zelfzorgmiddelen

Het gebruik van geneesmiddelen neemt nog altijd toe. Zowel van middelen waarvoor je een recept van de dokter nodig hebt, als van vrij verkrijgbare zelfzorgmiddelen. In ons boek Kwalen te lijf lees je welke zelfzorgmiddelen werken en welke niet.