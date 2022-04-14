Verdieping Gezondgids 2

De redactie stelt een lijst samen met websites die zijn gebruikt als bron voor de artikelen. Ook noemen we websites waarmee je zelf aan de slag kunt. Nieuws (p. 4-7) Intensief bewegen houdt de spieren jong Reden uitstel hartoperatie bepaalt overlevingskans Lekker eten ondanks smaakverlies Minder zout, suiker en vet Het Novavax-vaccin beschermt voor 60-90% tegen ziekte door het coronavirus Slaap het liefst ononderbroken (1) Slaap het liefst ononderbroken (2) Vitamine D en auto-immuunziektes (1) Vitamine D en auto-immuunziektes (2) Minder verspilling dankzij iconen Eerder profijt van palliatieve zorg Liever geen bloedverdunner Acties om de luchtkwaliteit te verbeteren hebben effect Klimaat en gezondheid (p. 12-13) Lancet countdown Uitgesproken (p. 14-16) Smaakcheck Stichting Taste Dossier ziekte van Lyme (p. 17-23) Kort Geschiedenis ziekte van Lyme Tekenbeten voorkomen Hoe herken je een teek? Meld een beet Feiten en cijfers 27.000 patiënten krijgen jaarlijks ziekte van Lyme 55% van de tekenbeten bij volwassenen op de benen 1 op 5 teken besmet met lymebacterie Teken actief vanaf 7° C Tussen maart en oktober grootste kans op tekenbeet Huidvlek vaak binnen 2 weken na tekenbeet 4 levensstadia van een teek 5 tot 10% Nederlanders heeft antistoffen Teek geen insect maar spinachtige 2 op 100 tekenbeten leiden tot ziekte van Lyme Meer informatie RIVM Tekenradar Lymevereniging Zonnebrand en -allergie (p. 26-28) Test zonnebrandmiddelen Boek Kwalen te lijf Pas op met geneesmiddelen (p. 29-31) Informatie over geneesmiddelen Informatie over bijwerkingen (1) Informatie over bijwerkingen (2) Bijsluiter vinden Uitleg bijsluiter Boek Kwalen te lijf Conserveermiddelen (p. 32-34) Conserveermiddelen Uit te faseren chemische stoffen Butylparabeen Propylparabeen Methylparabeen Triclosan Lijst van toegestane conserveermiddelen Ingrediënten in cosmetische producten Antioxidanten (p. 36-39) Algemene informatie over antioxidanten Antioxidanten per levensmiddel Weetjes over antioxidanten Antioxidanten en de huid Hier en daar (p. 43-45) Vruchtenmuesli Cosmetica Ongezouten walnoten Diabetes Kanker Spaghetti Teennagels Service (p. 46) Aftrek zorgkosten Smartwatch Meld je klacht Duurzaam eten Media (p. 47) Leer gezond ademhalen Bewegen met longziekte Coronaplein Voeding en astma Bekijk overzichten van eerdere edities Ga naar Gezondgids.nl