Gezondgids 6

Emoties en eten

Voor velen betekent eten ontspannen en genieten. Maar het kan ook samengaan met schuld of schaamte. Wat doe je als negatieve gevoelens de overhand krijgen? Lees het artikel Zo wordt eten weer smullen (pdf).

Kruidenmixen

Een zakje of potje kruidenmix bevat vaak weinig kruiden en specerijen. De rest is goedkope opvulling. En dat voor een kiloprijs tot wel €130. Helder over hun product zijn fabrikanten zelden. In sommige mixen zit veel suiker.

Het bloed verdunnen

Bloed moet vloeibaar zijn om zijn taken uit te kunnen voeren. Het mag niet te dun zijn en niet te dik. Hoe verklein je de kans op trombose of stolselvorming? Kijk eens in ons boek Mijn labwaarden.

Voeding en kanker

‘Ongeveer 40% van alle gevallen van kanker is te voorkomen. Gezonde voeding en leefstijl spelen daarbij een belangrijke rol’, vertelt voedingswetenschapper Merel van Veen. Wat doet voeding dan precies? Gezond eten hoeft niet moeilijk te zijn.

Covid-19

In ons dossier belichten we verschillende aspecten van het coronavirus. Wat richt covid-19 aan in het lichaam en wat hebben verkoudheid en corona met elkaar te maken? En gaat de ziekte ooit nog weg? Andere coronakwesties

Slechte adem

Niemand wil uit zijn mond ruiken. Gelukkig kun je dit vaak voorkomen met een goede mondverzorging. Maar soms is er meer nodig om een slechte adem te verdrijven. Kijk eens in ons boek Het juiste medicijn.

Aanvullende zorgverzekering

Voorkomen is beter dan genezen. De basisverzekering vergoedt daarom preventieve behandelingen, zoals hulp bij het stoppen met roken en begeleiding bij het afvallen. Een aanvullende verzekering biedt vaak nog meer mogelijkheden. Alles over zorgverzekeringen.

Daglicht

In de wintermaanden zie je maar weinig daglicht. De donkere dagen kunnen niet alleen somber stemmen, maar ook je gezondheid negatief beïnvloeden. Waarom heb je licht nodig? Daglicht is goed voor je vitamine D.