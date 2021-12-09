Verdieping Gezondgids 6
De redactie stelt een lijst samen met websites die zijn gebruikt als bron voor de artikelen. Ook noemen we websites waarmee je zelf aan de slag kunt.
Gepubliceerd op:9 december 2021
Nieuws (p. 4-7)
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- Fietsen helpt diabetici (2)
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Kruidenmixen (p. 8-11)
Het bloed verdunnen (p. 12-13)
Voeding en kanker (p. 14-16)
Dossier covid-19 (p. 17-23)
Eten en emoties (p. 29-31)
Hier en daar (p. 43-45)
- Te veel magnesium
- Tofutest
- Cafeïne in energiedrank
- Test smartwatches
- Antisnurkmiddelen
- Luchtvervuiling
Service (p. 46)
Media (p. 47)
- Botten & gewrichten – De beste behandeling
- Voeding en osteoporose
- De Bewegingsdokter
- Sporten met artrose
- Botten in beeld