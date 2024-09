Wat is brandend maagzuur?

Tussen de slokdarm en de maag zit een sluitspier. Als je eet en drinkt, gaat die sluitspier open en kan het voedsel vanuit de slokdarm naar de maag. Daarna sluit de spier zich weer, zodat er geen voedsel en maagsap terug kunnen vloeien in de slokdarm. Maar soms gebeurt dat wel. Die inmiddels zure maaginhoud irriteert dan de slokdarm. Dit heet brandend maagzuur, zuurbranden of gastro-oesofageale reflux, kortweg reflux.

Wat merk je ervan?

Als maagzuur omhoog komt, kan dit een branderig gevoel geven op de borst. Soms komt de zure maaginhoud tot in de keelholte. Dit kan leiden tot een geïrriteerde keel, heesheid en hoesten. En als het maagzuur tot in de mond komt, kan het daar tanden en kiezen aantasten. Ook kun je last hebben van zure oprispingen, boeren en slikklachten.

Waardoor ontstaat brandend maagzuur?

Een belangrijke oorzaak is druk op de buik. Dit kan ontstaan door bijvoorbeeld overgewicht, verstopping of zwangerschap. Ook bij een grote maaltijd kan de maag te vol worden, waardoor de maaginhoud makkelijker terugvloeit in de slokdarm.

Een tweede oorzaak is een verslapping van de sluitspier tussen maag en slokdarm. Dat kan komen door ouderdom, het gebruik van alcohol en door roken. Ook een mogelijke oorzaak is een zogeheten breuk in het middenrif. Daardoor komt een stukje van de maag in de borstholte te liggen. Verder kan bij een langzaam werkende maag brandend maagzuur ontstaan. Tot slot kan voeding klachten geven.

Is brandend maagzuur gevaarlijk?

Af en toe brandend maagzuur kan geen kwaad. Maar ga wel naar de huisarts als je er vaak last van hebt. De slokdarm kan namelijk beschadigd raken als er regelmatig zure maaginhoud omhoog komt. Uiteindelijk kan hierdoor een slokdarmontsteking of een Barrett-slokdarm ontstaan. Bij een Barrett-slokdarm is het weefsel aan de binnenkant van de slokdarm blijvend beschadigd. Dat geeft een licht verhoogde kans op slokdarmkanker. Niettemin krijgen de meesten met chronische klachten van zuurbranden geen Barrett-slokdarm.

Voedingsadviezen

Vaak helpt het om kleinere porties te nemen.

Eet rustig.

Kauw goed.

Eet niet te vet eten.

Let op met cola: koolzuur en cafeïne kunnen juist de maag prikkelen en de klachten verergeren.

Zuivel kan maagzuur neutraliseren. Zo kunnen enkele slokken melk de klachten verminderen. Neem liever geen grote hoeveelheid zuivel, want dat stimuleert juist weer de afscheiding van zuur. Enkele slokken of happen zijn genoeg.

Voedingsmiddelen die over het algemeen wat vaker klachten geven zijn alcohol, pepermunt, chocolade, scherpe specerijen en kruiden, koffie, sterke thee, koolzuurhoudende dranken en zuur vruchtensap.

Leefregels

Draag liever geen strakke kleding.

Buk niet te vaak achter elkaar voorover. Zo is er minder druk op de buik.

Probeer de eerste 3 uur na een maaltijd niet te gaan liggen, want dan kan de maaginhoud makkelijker terugstromen naar de slokdarm.

Een verhoogd hoofdeinde van het bed kan helpen om het terugvloeien tegen te gaan.

Een extra kussen is een minder goed idee, omdat daardoor een knik ontstaat die de druk in de maag verhoogt.

Probeer af te vallen als je overgewicht hebt en niet te roken en te drinken.

Slaap op je linkerzij. Uit promotieonderzoek aan het Amsterdam UMC blijkt dat te werken. Als je op je linkerzij ligt, zit de maag onder de slokdarm, waardoor de zure maaginhoud minder makkelijk terugstroomt.

Aanhoudende klachten

Dan kunnen medicijnen helpen. Sommige medicijnen brengen een beschermende laag aan in de slokdarm. Andere middelen binden het maagzuur korte tijd, zodat het minder zuur is. Daarnaast zijn er medicijnen die de productie van maagzuur remmen of blokkeren en het voor langere tijd minder zuur maken. Tot slot zijn er medicijnen die de werking van de slokdarm- en maagspieren bevorderen.

Voor het vinden van de juiste medicatie is het verstandig naar je huisarts of apotheker te gaan. Ga liever niet zomaar iets gebruiken als je niet weet welk middel voor jou het beste is.