Wat zijn NSAID’s?

NSAID’s zijn pijnstillers met een ontstekingsremmende werking, waardoor niet alleen pijn maar ook zwelling en roodheid verminderen. NSAID is een Engelse afkorting van ‘nietsteroïde ontstekingsremmend geneesmiddel’. De bekendste NSAID’s zijn ibuprofen, diclofenac en naproxen. Lage doseringen zijn – onder verschillende merknamen – te koop bij onder meer de drogist. Voor hogere doseringen is een recept nodig.

Waarom zou je een NSAID slikken?

Bij pijn is het advies eerst paracetamol te slikken. Toch wordt een ontstekingsremmende pijnstiller soms als werkzamer ervaren, bijvoorbeeld bij gewrichtspijn, reuma en na een operatie.

NSAID’s zijn doorgaans ook goede pijnstillers, maar kunnen vervelende en zelfs ernstige bijwerkingen hebben. Aanbevolen wordt met een lage dosering te beginnen en ze kort te gebruiken. Overleg met je (huis)arts als je een NSAID langer dan twee weken wilt gebruiken.

Wat zijn die bijwerkingen?

De lijst met mogelijke bijwerkingen van NSAID’s is lang. Alle NSAID’s kunnen maagklachten geven, zoals maag- en darmzweren en bloedingen. Soms wordt daarom samen met een NSAID een middel voorgeschreven dat de maag beschermt, zoals omeprazol.

Verder is van diclofenac bekend dat het bij hoge doseringen de kans op hart- en vaatziekten verhoogt, vooral bij langdurig gebruik. Vandaar dat het Nederlands Huisartsen Genootschap huisartsen adviseert in plaats van diclofenac naproxen voor te schrijven.

Wanneer kun je er beter geen gebruiken?

NSAID’s gaan vaak niet goed samen met andere medicijnen, zoals bloedverdunners en antidepressiva. Ook wie ouder is dan 60, een verminderde nier of leverfunctie heeft, een hoge bloeddruk, hartfalen, een hart of vaatziekte of een darmontstekingsziekte zoals de ziekte van Crohn, of wie een maagzweer of maagdarmbloeding heeft gehad, wordt afgeraden zonder overleg met de huisarts een NSAID te gebruiken. Net als vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven. Overleg bij twijfel over het gebruik van een NSAID altijd met de (huis)arts of apotheker. Ook bij een NSAID zonder recept.

Wat als ook een NSAID de pijn niet genoeg verlicht?

Je zou kunnen proberen een andere NSAID te gebruiken. Gebruik alleen nooit verschillende NSAID’s tegelijkertijd. Je kunt bij een NSAID wel paracetamol gebruiken. Gebruik de medicijnen op vaste tijden, en niet pas als de pijn terug is. Helpt dit allemaal niet genoeg en zijn de pijnklachten (heel) hevig, dan kan de (huis)arts tijdelijk een sterkere pijnstiller voorschrijven. Dit zal de (huis)arts niet doen zonder eerst te proberen de oorzaak van de pijn te achterhalen.