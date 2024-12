Zonnebloemolie

Zonnebloemolie bestaat voor zo’n 60% uit onverzadigd vet – vooral linolzuur – en is van alle oliesoorten het rijkst aan vitamine E. Deze vitamine is belangrijk voor de weerstand en het bloed. Zonnebloemolie is geschikt om in te bakken, braden en frituren en is neutraal van smaak. Ideaal om oliebollen in te bakken.

Arachideolie

Arachideolie wordt geperst uit pinda’s en is lekker in bijvoorbeeld dressings en marinades. Of in oliebollen. Maar wie een pinda-allergie heeft, kan beter geen arachideolie gebruiken. In geraffineerde arachideolie zitten in principe geen pinda-eiwitten meer, maar die garantie is niet met zekerheid te geven. Kijk dus uit met deze olie als je allergisch bent voor pinda’s.

Verhitten

Oliebollen bak je bij 180 tot 190 °C. Bij het verhitten van olie kan de temperatuur ook tot 230 °C oplopen. Let op dat de olie niet gaat walmen, want dan kunnen schadelijke (kankerverwekkende) stoffen worden gevormd, de zogenoemde pak’s: polycyclische aromatische koolwaterstoffen.

De volgende oliesoorten zijn hierdoor niet zo geschikt om oliebollen in te bakken:

Lijnzaadolie

Ongeraffineerde zonnebloemolie

Extra vierge olijfolie

Andere oliesoorten zoals zonnebloemolie, arachideolie, gewone olijfolie, en maïsolie kunnen wel tot hoge temperaturen worden verhit. Voor oliebollen kies je het liefst een olie die neutraal is van smaak.