Vezels en eiwitten

In pinda’s zitten dezelfde gezonde voedingsstoffen als in noten. Ze zijn rijk aan vezels en een bron van eiwitten. Je lichaam gebruikt eiwitten niet alleen als bouwstof, eiwitten zorgen ook dat je langer een gevuld gevoel houdt. Ook de vezels zorgen voor dat verzadigde gevoel. Daarnaast zijn vezels goed voor je darmen.

Nog meer voedingsstoffen

Er zitten verder vitamine B1, vitamine B3, vitamine E en ijzer in pinda’s, en dus in pindakaas. Deze stoffen zijn onder andere belangrijk voor je energievoorziening.

Het eten van noten verlaagt het (‘slechte’) LDL-cholesterol en het risico op coronaire hartziektes. De onverzadigde vetten in pinda’s zorgen hier waarschijnlijk voor. In pindakaas zitten niet alleen die gezonde onverzadigde vetten. Maar als je kijkt naar de verhouding tussen gezonde onverzadigde en ongezonde verzadigde vetten, dan bevat pindakaas wel 6 keer meer van de gezonde dan van de ongezonde vetten.

100%

Niet alle pindakaas is even gezond. Pindakaas die voor 100% uit pinda’s bestaat en waaraan geen zout en suiker is toegevoegd, valt in de Schijf van Vijf.

Het is wel jammer dat die 100% pindakaas wat lastig in gebruik is. Er komt een olielaagje bovenop waardoor hij slecht smeerbaar is. De olie komt uit de pinda’s. Voor gebruik even doorroeren en je kunt de pindakaas gewoon gebruiken.

Niet-100% pindakaas is beter te smeren. Er zijn stoffen aan toegevoegd zoals emulgatoren en palmvet om de pindakaas smeerbaar te houden. En dát maakt deze pindakaas minder gezond. Kies je voor pindakaas, neem dan dus een variant met 100% pinda’s, zonder toegevoegd zout, suiker, emulgatoren en ander vet.

Calorieën

Door de grote hoeveelheid onverzadigde vetten is pindakaas wel wat calorierijk. In een eetlepel pindakaas zitten ongeveer 130 calorieën. Varieer daarom met broodbeleg.

De lekkerste

Welke pure pindakaas is het lekkerst? In het meinummer van de Consumentengids staat een smaaktest van 100% pindakaas. Lees meer over de smaaktest 100% pindakaas.