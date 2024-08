De effecten van thee

Gezondheidswinst

Wist je dat thee in het rijtje staat van gezonde voedingsmiddelen als groente, fruit, volkoren graanproducten en vette vis? Allemaal voedingsmiddelen waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze gezondheidswinst opleveren. Dagelijks 3 koppen groene of zwarte thee drinken verlaagt de bloeddruk. Ook daalt de kans op een beroerte met gemiddeld 10%. Verder lijkt deze drank de kans op diabetes type 2 te verkleinen.

Enorme variatie

De variatie aan soorten is enorm. Naast groene en zwarte thee zijn er bijvoorbeeld rooibosthee en sterrenmixthee. En thee van munt, gember, zoethout, citroengras, venkel, rozenbottel, brandnetel en kamille. Hoewel we deze laatste soorten ook thee noemen, zijn ze dat officieel niet. Ze zijn namelijk niet gemaakt van de theeplant (Camellia sinensis), maar van kruiden of bloemen. Zo wordt rooibosthee gemaakt van de rooibosplant. Sterrenmix is een mengsel van steranijs, zoethout en andere specerijen als venkelzaad, jeneverbes, anijszaad en munt. Deze varianten heten ook wel infusie of tisane.

Groen of zwart

Zwarte en groene thee zijn wel gemaakt van gedroogde bladeren van de theeplant, net als witte thee en oolongthee. Het verschil tussen deze 4 varianten zit ‘m in de mate van oxidatie van de theebladeren. Toch geldt het advies om elke dag 3 koppen te drinken alleen voor groene en zwarte thee. Het ligt voor de hand dat witte en oolongthee dezelfde gezondheidseffecten bieden, maar dit is nog niet onderzocht.

Earl Grey, Ceylon thee en Engelse thee zijn voorbeelden van de zwarte variant. Aan zwarte thee kunnen stukjes gedroogd fruit, kruiden of specerijen zijn toegevoegd. Denk aan bosvruchtenthee en sinaasappelthee. Ook kaneelthee is vaak gemaakt van zwarte thee, net als veel specerijenmengsels als winterthee en herfstthee. Groene thee is de basis van bijvoorbeeld jasmijnthee. Al deze soorten tellen mee bij de geadviseerde 3 koppen per dag. Op de verpakking kun je checken om welke theesoort het gaat.

Antioxidanten

Welke stoffen maken groene en zwarte thee zo gezond? Waarschijnlijk zijn dat de flavonoïden die erin zitten. Flavonoïden komen ook veel voor in groente en fruit. Het zijn antioxidanten, net als bijvoorbeeld vitamine C. Antioxidanten beschermen de cellen van ons lichaam tegen beschadigingen. Daardoor verkleinen ze mogelijk de kans op ziektes. Er zijn verschillende soorten flavonoïden. In thee zitten vooral flavanolen, waaronder catechines.

Groene thee bevat veel catechines: 80 tot 90% van alle flavonoïden in groene thee zijn catechines. Het gehalte catechines in zwarte thee is een stuk lager: zo’n 20% tot 30%. Toch is de totale hoeveelheid flavonoïden in groene en zwarte thee hetzelfde. Tijdens het oxidatieproces van zwarte thee worden catechines namelijk omgezet in andere flavonoïden, die ook gezond zijn. De hoeveelheid flavonoïden hangt af van hoe sterk de thee gezet wordt. Sterkere thee bevat over het algemeen meer flavonoïden dan slappere.

Gifstoffen

Thee is dus gezond, dat is duidelijk. Maar toch geldt niet: hoe meer, hoe beter. Alle soorten kunnen namelijk vervuild zijn met plantengifstoffen als pyrrolizidine alkaloïden. Ze komen in de drank terecht doordat er bij de oogst planten meekomen met deze gifstoffen. Pyrrolizidine alkaloïden zijn slecht voor je lever en mogelijk kankerverwekkend. Soms is de thee zelf een bron van plantengifstoffen. Zo zitten in venkel-, anijs- en kaneelthee van nature allylakoxybenzenen. Het is nog niet duidelijk hoe schadelijk deze gifstoffen zijn, maar uit voorzorg is het af te raden om lange tijd achter elkaar grote hoeveelheden van deze soorten te drinken.