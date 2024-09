Tips voor je koelkast

1 Houd de temperatuur in de gaten

De beste koelkasttemperatuur om voedsel optimaal te bewaren ligt tussen 0 °C en 7 °C, met 4 °C als gemiddelde. Voor de diepvriezer is dat tussen -18 °C en -20 °C. Hoe beter de koelkast en diepvriezer deze temperaturen kunnen behouden, hoe minder voedingswaarde het voedsel zal verliezen.

2 Zet koelkast en vriezer op de juiste plek

Koelkasten en diepvriezers zijn niet gemaakt om te functioneren bij een heel lage of hoge omgevingstemperatuur. Zet ze dus liever niet in een (onverwarmde) garage, berging of schuur. En ook niet op een veranda of balkon waar het erg warm kan worden.

De apparaten hebben bij extreme kou of hitte moeite om de temperatuur op peil te houden. Dit heeft gevolgen voor de voedselkwaliteit en -veiligheid.

3 Laat de deur niet te lang openstaan

Telkens als je je koelkast opendoet, sluipt er warme lucht naar binnen. Zorg er dus voor dat je de deur zo weinig en zo kort mogelijk opent. Deel je koelkast logisch in, zodat je niet lang naar bepaalde producten hoeft te zoeken. Die staan dan immers op een vaste plek.

4 Deel de koelkast correct en efficiënt in

Houd er rekening mee dat de ingestelde temperatuur het gemiddelde is in je koelkast. Bovenin is het iets warmer dan onderin.

Dit is een goede indeling van een koelkast waarin de lucht niet circuleert en waarbij het vriesdeel onder het koeldeel zit.

Het bovenste deel is het minst koud. Daar kan het zo'n 3 °C tot 4 °C warmer zijn dan de ingestelde temperatuur. Dit is de juiste plaats voor producten in pot, dranken, gebak, kaas, boter en eieren.

Het middelste deel is het koudste deel van de koelkast en de beste plek voor bederfelijkste waren en producten die bacteriegevoelig zijn. Bijvoorbeeld vers vlees en vis, kliekjes, zuivelproducten van rauwe melk en gesneden verse groenten en fruit.

In het onderste deel, de groentela, bewaar je verse, ongesneden groenten en fruit. Exotische fruitsoorten, zoals bananen en avocado's, kun je beter buiten de koelkast bewaren. Net als tomaten. Die rijpen buiten de koelkast na.

5 Denk aan de luchtvochtigheid

Hoe lager de temperatuur, hoe minder vocht er is. Bij een lage luchtvochtigheid kunnen vooral groenten sneller uitdrogen. Bewaar die daarom op de juiste plaats. Vaak is dat de groentela onderin. Sommige koelkasten hebben een vershoudzone met een schuifknop om de luchtvochtigheid te regelen. Stel dan een hoge luchtvochtigheid in als je in deze vershoudzone vooral groenten bewaart, en een lage als je die zone vooral voor fruit gebruikt.

6 Prop je koelkast niet te vol

Stapel de voedingsmiddelen in je koelkast niet zo hoog op dat ze tegen het schap erboven komen. Dan kan de koude lucht niet goed circuleren, wat het risico op de groei van bacteriën vergroot.

7 Laat maaltijdresten eerst goed afkoelen

Als je maaltijdresten wilt bewaren, laat ze dan eerst zo snel mogelijk afkoelen. Je kunt het afkoelen versnellen door de pan of bak in een bak met koud water te zetten. Als de restjes te warm de koelkast of vriezer ingaan, stijgt de temperatuur daarin, wat nadelig kan zijn voor de andere voedingsmiddelen.

Zet de restjes, zodra ze zijn afgekoeld, zo snel mogelijk (in elk geval binnen twee uur) afgedekt in de koelkast of diepvriezer. Gebruik liever geen aluminiumfolie, want aluminium kan oplossen onder invloed van veel zuur en zout.