Zonder water geen leven

Vocht

Vocht is enorm belangrijk voor je lichaam. Als bouwstof: elke cel krijgt stevigheid door water. Daarnaast is vocht nodig om stoffen door het lichaam te vervoeren, bijvoorbeeld in het bloed, en om afvalstoffen kwijt te raken, bijvoorbeeld met de urine en door transpiratie. Ook helpt vocht bij het regelen van de lichaamstemperatuur: als die op dreigt te lopen, zorgt het lichaam er via zweetproductie voor dat die weer daalt.

1,5 tot 2 liter

Voor al deze functies in het lichaam heeft een volwassen persoon gemiddeld dagelijks 1,5 tot 2 liter vocht nodig. Zo blijft de hoeveelheid vocht in het lichaam in balans. Een vochttekort (uitdroging) uit zich onder meer door vermoeidheid, concentratieproblemen, hoofdpijn, lengtegroeven in de tong, een verlaagde urineproductie en spierkramp. Ook verloopt de stoelgang vaak trager als er te weinig vocht in het lichaam aanwezig is. Maar eigenlijk rinkelen de alarmbellen al eerder: bij een dorstgevoel. Dorst is namelijk een signaal van het lichaam dat het een vochttekort heeft.

Dorstlesser

Aanvullen dus, met die 1,5 tot 2 liter per dag. Het gaat hierbij niet alleen om water. Alle dranken tellen mee, dus bijvoorbeeld ook melk, thee, koffie en karnemelk. Niet elke drank is echter even gezond. Water is de allerbeste dorstlesser. Het levert een dorstig lichaam precies wat het nodig heeft: vocht. Omdat water geen calorieën bevat en de tanden niet aantast, staat het in de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum.

Goed voor het milieu

Niet alleen voor de gezondheid heeft water de voorkeur boven andere dranken, zoals frisdrank en sap. Water is goedkoop, gemakkelijk mee te nemen, bijna overal verkrijgbaar en goed voor het milieu. Vooral kraanwater scoort hoog als het gaat om het milieu. Kraanwater is 30 tot 1300 maal beter voor het milieu dan water uit flessen. Dat komt vooral doordat voor kraanwater geen verpakking nodig is. Het zuiveren, transporteren, produceren en afdanken van verpakkingen kost veel energie.

Zomerse temperaturen

Warm weer en fanatiek sporten kunnen ervoor zorgen dat het lichaam, via transpiratie, extra veel vocht verliest. Het is belangrijk dat vochtverlies aan te vullen en, indien nodig, dan zelfs meer dan 2 liter per dag te drinken. Zeker nu, met deze zomerse temperaturen.