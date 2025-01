Witte kool

De basis van zuurkool is witte kool. Die wordt fijngesneden, op de buitenste bladeren en de harde kern na. De gesneden kool gaat vervolgens met zout in een vat of voorraadput. Het vat of de put wordt luchtdicht afgesloten met bijvoorbeeld plastic zakken. Deze zijn gevuld met water, zodat ze goed op de kool drukken. Het zout onttrekt vocht aan de kool. Door het vele zout krijgen ‘verkeerde’ bacteriën geen kans om te overleven.

Scheurbuik

Zuurkool was vroeger een goed middel tegen scheurbuik vanwege het hoge gehalte vitamine C. In 100 gram rauwe zuurkool zit 25 mg vitamine C. Gemiddeld bevat rauwe groente 10 mg vitamine C per 100 gram. Volwassenen hebben dagelijks 75 mg vitamine C nodig. De vitamine C in witte kool blijft goed bewaard tijdens het fermentatieproces.

Dat zuurkool daarnaast lang houdbaar is, maakte het ideaal voor een lange zeereis. Omdat voor het fermentatieproces zo veel zout nodig is, krijg je met een portie van 250 gram zuurkool een groot deel binnen van de maximaal geadviseerde dagelijkse hoeveelheid zout (6 gram). Wie vanwege zijn bloeddruk of nieren moet oppassen met zout doet er dus verstandig aan niet te vaak zuurkool te eten.

Broodje hotdog

De melkzuurbacteriën die voor het fermentatieproces zorgen, breken de vezels van de kool op dezelfde manier af als in de dikke darm gebeurt. Hierdoor is zuurkool net wat makkelijker te verteren dan de rauwe kool.

Maak je van zuurkool vaak een winterse stamppot? Lekker, maar er is meer mogelijk. Verwerk de kool eens in een hartige zuurkooltaart met beenham, in een soep of een ovenschotel met aardappelpuree, kerrie en gehakt. Je kunt zuurkool ook koud eten, als salade met appel, mandarijn en walnoten. Of gebruik het als basis voor een roerbakschotel met goulashkruiden. Toevoegen aan een broodje hotdog kan ook.