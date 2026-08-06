Deodorant of antitranspirant?

Antwoord: Het lichaam reguleert zijn temperatuur door te zweten. Om zweetgeur te bestrijden, kun je een deodorant of een antitranspirant gebruiken. Beide werken vrijwel even effectief. Alleen de werking ervan berust op verschillende principes. Zo richt een deodorant zich op de gevolgen van zweten. Er zitten stoffen in als triclosan, alcohol en chloor­hexidine. Deze remmen de groei van huidbacteriën. Verder zitten er meestal parfums in die een zweetgeur maskeren. Ten slotte bevat deodorant vaak stoffen die het omzetten van zweet in geurstoffen remmen.

Een antitranspirant richt zich op de oorzaak van zweten en bevat stoffen die de uitscheiding van zweet blok­keren. Stoffen die zweetkliertjes vernauwen of uitgangen blokkeren, zijn zouten van aluminium of zirkonium. Als je zweet, vormen deze stofjes een dun laagje gel waardoor het zweten afneemt.

Over het algemeen geven middelen met aluminium de meeste vlekken in kleding. Laat het middel in ieder geval goed drogen voor het aankleden, om vlekken te voorkomen.

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