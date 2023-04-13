Antwoord: Het maakt vooral uit op welke ondergrond eten heeft gelegen. Is die bijvoorbeeld schoon, of lopen er huisdieren rond? Er zullen sowieso bacteriën op het voedingsmiddel komen. Bacteriën zitten namelijk overal. Dat wil niet zeggen dat je er ziek van wordt. Verder blijkt uit onderzoek naar de 5 secondenregel dat de meeste bacteriën worden overdragen als een oppervlak nat en egaal is. Op nattige oppervlakken zitten meer bacteriën dan op droge. En bij een vlak oppervlakte is er meer directe blootstelling aan bacteriën.

Ook hangt het ervan af wat je met het voedingsmiddel gaat doen. Verhit je het bijvoorbeeld nog, dan gaan er voldoende bacteriën dood.

Ellen Kampman, professor Nutrition and Disease bij de Wageningen Universiteit

Gezondgids 2, 2023

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